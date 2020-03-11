Цена нефти Brent в 2020г упадет до $43/барр., к концу 2021г вернется на $60/барр. из-за падения добычи в США - EIA

Средняя цена нефти Brent в 2020 году составит $43 за баррель по сравнению с январским прогнозом в $65 за баррель, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Средняя цена на 2021 год прогнозируется на уровне $55 за баррель. EIA ожидает снижения спроса на жидкие виды топлива вкупе с ростом производства странами ОПЕК в течение следующих двух кварталов, что приведет к значительному росту мировых запасов топлива.

EIA прогнозирует, что в первой половине 2020 года коммерческие запасы нефти в мире вырастут в среднем до 1,7 млн б/с перед тем, как рынок сбалансируется в четвертом квартале. С повышением спроса и падением нефтедобычи в США в 2021 году EIA прогнозирует, что запасы сократятся в среднем до 0,4 млн б/с. Эксперты ведомства ожидают, что постоянное снижение запасов будет способствовать росту цен на нефть и к концу следующего года цены на Brent вырастут до $60 за баррель.

"Однако, восстановление мирового спроса на нефть в конце 2020 года и в 2021 году, ответ американской нефтедобычи на низкие цены на нефть, а также, решение о добыче странами ОПЕК, среди прочих факторов, являются значительно неопределенными", - говорится в отчете.