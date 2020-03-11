ФРГ выделяет 140 млн евро на разработку вакцины от коронавируса - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ФРГ выделяет 140 миллионов евро на разработку вакцины от коронавируса.

"Мы должны сосредоточиться на науке", - цитирует канцлера издание Frankfurter Rundschau.

Также Меркель пообещала, что уже на этой неделе правительство ФРГ расскажет о мерах поддержки для немецких фирм, которые терпят убытки из-за распространения эпидемии нового заболевания.