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Здравоохранение 11.03.2020 23:10

ФРГ выделяет 140 млн евро на разработку вакцины от коронавируса - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ФРГ выделяет 140 миллионов евро на разработку вакцины от коронавируса.

"Мы должны сосредоточиться на науке", - цитирует канцлера издание Frankfurter Rundschau.

Также Меркель пообещала, что уже на этой неделе правительство ФРГ расскажет о мерах поддержки для немецких фирм, которые терпят убытки из-за распространения эпидемии нового заболевания.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]