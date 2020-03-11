В Баку воздвигнут памятник Гаджи Зейналабдин Тагиеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об установке памятника азербайджанскому меценату и благотворителю Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, ИВ Баку и Минкультуры поручено провести мероприятия по возведению памятника.

Х.Насирзаде