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Культура 11.03.2020 18:06

В Баку воздвигнут памятник Гаджи Зейналабдин Тагиеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об установке памятника азербайджанскому меценату и благотворителю Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, ИВ Баку и Минкультуры поручено провести мероприятия по возведению памятника.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПАМЯТНИК, ТАГИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]