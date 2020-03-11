В Баку воздвигнут памятник Гаджи Зейналабдин Тагиеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об установке памятника азербайджанскому меценату и благотворителю Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно распоряжению, ИВ Баку и Минкультуры поручено провести мероприятия по возведению памятника.
Х.Насирзаде
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