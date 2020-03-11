Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020г на 0,3 млн б/с, до 13 млн б/с, в 2021г - на 1,1 млн б/с, до 12,7 млн б/с

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 0,3 млн б/с, до 13 млн б/с по сравнению с февральским прогнозом, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Прогноз на 2021 год также был снижен - на 1,1 млн б/с, до 12,7 млн б/с. "Если это произойдет, то снижение производства в следующем году станет первым снижением добычи США в годовом исчислении с 2016 года", - отмечает EIA.
"Несмотря на прогнозируемый среднегодовой рост на уровне 0,8 млн б/с в 2020 году, EIA ожидает, что месячная добыча нефти в США начнет снижаться примерно с мая: с 13,2 млн б/с в мае до 12,8 млн б/с в декабре 2020 года", говорится в отчёте EIA.
EIA отмечает, что снижение прогнозов добычи нефти обусловлено падением цен на нефть, что ведет к спаду активности в бурении и заканчивании скважин.
По оценкам EIA, добыча нефти на суше в 48 континентальных штатах США составит в среднем 10,6 млн б/с в 2020 году, увеличившись на 0,7 млн б/с с уровня 2019 года, а затем снизится на 0,4 млн б/с, до средних 10,2 млн б/с в 2021 году.
В 2020 году рост производства ожидается в основном за счёт пермского нефтегазового бассейна. В 2021 году снижение производства в основном связано с регионами Bakken и Eagle Ford, а в пермском регионе ожидается стабильный рост.
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