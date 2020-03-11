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Внутренняя политика 11.03.2020 18:34

Президент Азербайджана утвердил новый состав комиссии по приведению деятельности ППП в соответствие с международными стандартами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав комиссии по приведению деятельности погранично-пропускных пунктов в соответствие с международными стандартами.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Председателем комиссии является заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

В состав комиссии также включены семь заместителей министров – внутренних дел, финансов, транспорта, связи и высоких технологий, иностранных дел, экономики, труда и социальной защиты, МЧС.

В комиссию также вошли: глава председатель Госкомтаможни, начальники госпогранслужбы, службы госбезопасности, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги», председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ППП, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]