Президент Азербайджана утвердил новый состав комиссии по восстановлению и реконструкции пострадавших от оккупации территорий в результате военных действий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав комиссии по восстановлению и реконструкции пострадавших от оккупации территорий в результате военных действий.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Председателем комиссии является заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

В состав комиссии также включены семь заместителей министров – внутренних дел, обороны, финансов, транспорта, связи и высоких технологий, экономики, МЧС, юстиции.

В комиссию также вошли: премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики, начальники госпогранслужбы, службы госбезопасности, председатели Центрального Банка Азербайджана, комитета по градостроительству и архитектуре, по делам беженцев и вынужденных переселенцев, проблемам семьи, женщин и детей, директор агентства по восстановлению и реконструкции территорий.

Б.Рустамбеков