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Транспорт и связь 11.03.2020 19:33

Азербайджан и Туркменистан планируют увеличить транзитный грузопоток

Баку и Ашхабад намерены расширить сотрудничество в транспортной сфере, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня мы подробно обсудили вопросы в транспортно-логистическом секторе, дали поручения соответствующим государственным органам активизировать работу в этом направлении, скоординировать усилия по укреплению транзитного потенциала наших стран. Учитывая, что большое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, как в Туркменистане, так и в Азербайджане, мы практически параллельно работаем над модернизацией этой инфраструктуры», - сказал Алиев в Баку в среду, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава государства отметил, что основные порты двух стран работают координировано, что позволяет увеличивать грузопоток.

«Мы также представляем наш транзитный потенциал в других странах. Я считаю, что сегодня мы приняли важное решение для укрепления этого потенциала. Будут приняты дополнительные меры для обеспечения инфраструктурных возможностей и создания условий для увеличения грузопотока», - сказал Алиев.

Естественно, что благодаря тесному взаимодействию и дружественным отношениями с нашими соседями мы будем привлекать больше грузоотправителей из этих стран и, по сути, создадим новый транспортный коридор протяженностью в тысячи километров», - отметил глава государства.

Алиев подчеркнул, что это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития двух стран и укрепления регионального сотрудничества.

Президент также коснулся вопроса энергетического сотрудничества с Туркменистаном.

«Конечно, мы также говорили об энергетике. Здесь тоже есть хорошие результаты. Мы также говорили о будущих шагах в этом направлении», - сказал президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ТРАНСПОРТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]