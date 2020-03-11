Азербайджан и Туркменистан планируют увеличить транзитный грузопоток

Баку и Ашхабад намерены расширить сотрудничество в транспортной сфере, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сегодня мы подробно обсудили вопросы в транспортно-логистическом секторе, дали поручения соответствующим государственным органам активизировать работу в этом направлении, скоординировать усилия по укреплению транзитного потенциала наших стран. Учитывая, что большое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, как в Туркменистане, так и в Азербайджане, мы практически параллельно работаем над модернизацией этой инфраструктуры», - сказал Алиев в Баку в среду, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Глава государства отметил, что основные порты двух стран работают координировано, что позволяет увеличивать грузопоток.
«Мы также представляем наш транзитный потенциал в других странах. Я считаю, что сегодня мы приняли важное решение для укрепления этого потенциала. Будут приняты дополнительные меры для обеспечения инфраструктурных возможностей и создания условий для увеличения грузопотока», - сказал Алиев.
Естественно, что благодаря тесному взаимодействию и дружественным отношениями с нашими соседями мы будем привлекать больше грузоотправителей из этих стран и, по сути, создадим новый транспортный коридор протяженностью в тысячи километров», - отметил глава государства.
Алиев подчеркнул, что это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития двух стран и укрепления регионального сотрудничества.
Президент также коснулся вопроса энергетического сотрудничества с Туркменистаном.
«Конечно, мы также говорили об энергетике. Здесь тоже есть хорошие результаты. Мы также говорили о будущих шагах в этом направлении», - сказал президент.
Б.Рустамбеков
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