В Азербайджане еще у двоих граждан обнаружен коронавирус COVID-19

У двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при Кабмине.
"У двух граждан Азербайджана, 1969 и 1997 года рождения, вернувшихся из Ирана и Италии, были диагностированы коронавирус", - сообщает оперативный штаб.
Согласно информации, в настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние гражданки Азербайджана 1969 года рождения оценивается как средней тяжести. Состояние гражданина 1997 года вернувшегося из Италии оценивается как стабильное.
Как сообщалось ранее, после необходимого лечения из больницы отпущены три гражданина Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это граждане 1973, 1997 и 1998 г.р.
Таким образом, в настоящее время в больнице лечение от коронавируса проходят 12 человек. Из них 10 являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.
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