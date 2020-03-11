Экс-министр энергетики Саудовской Аравии пытается вернуть Россию за стол переговоров

Экс-министр энергетики Саудовской Аравии, при котором начиналась сделка по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, Халид аль-Фалих связывался с министром энергетики РФ Александром Новаком и пытался развернуть рост производства нефти и восстановить коллективные ограничения по добыче, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и советников правительства Саудовской Аравии.

Однако сам Новак в среду опроверг, что контактировал с Фалихом. "Нет, не было у нас никаких обсуждений, и мы не связывались", - заявил он журналистам. Спикер министерства инвестиций Саудовской Аравии также опровергла факт общения.

Издание напоминает, что после того как в пятницу было решено отказаться от сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия и Россия заявили о росте добычи нефти с апреля.

В настоящее время аль-Фалих является министром инвестиций. Установление контактов с Новаком состоялось при поддержке властей Саудовской Аравии, утверждают советники. Если посредничество Аль-Фалиха будет успешным, ОПЕК и Россия созовут экстренное заседание в апреле.

WSJ напоминает, что во вторник Новак сказал, что сотрудничество с ОПЕК не закрыто.

Со ссылкой на некоторых чиновников Саудовской Аравии издание пишет, что они не понимают логику решений Саудовской Аравии. Другие видят в них борьбу принца Мохаммеда бен Сальмана за власть и увеличение международного влияния.

Газета напоминает, что до разрыва сделки Россия и Саудовская Аравия вели переговоры по более широкому долгосрочному альянсу. По одному из сценариев, Саудовская Аравия должна была ускорить инвестиции в Россию и поддержать усилия Кремля в Сирии, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

В конечном итоге наследный принц не договорился по сделке ОПЕК+, поскольку не хотел охладить отношения с США, сказали WSJ источники, знакомый с ситуацией. Неделями позже, когда Россия отказалась поддержать план Саудовской Аравии по углублению сокращений нефтедобычи, Путин инициировал возобновление дружеских отношений с врагом Саудовской Аравии - Турцией, отмечает издание.

"Сейчас речь идет только о самолюбии, а не о нефтяном рынке", - сказал советник правительства королевства.

Тем временем принц Мохаммед рассматривал дебаты ОПЕК как способ подтвердить свое широкое влияние на нефтяную политику королевства и доказать своему старшему брату принцу Абдулазизу бен Сальману (нынешний министр энергетики королевства - ИФ), что он может заставить Россию пойти навстречу, говорят источники.

В коротком телефонном разговоре с принцем Абдулазизом поздно вечером в четверг наследный принц отменил решение своего брата, который согласился на трехмесячное сокращение добычи с ОПЕК (1,5 млн б/с - ИФ), и продлил предлагаемые сокращения до конца года, сообщают источники. Наследный принц приказал министру заставить ОПЕК принять решение - даже если это означало подвергнуть риску надежду, что Россия присоединится к этому решению, сказали они.

Теперь королевство проводит стратегию подрыва своих конкурентов, заливая рынки более дешевой нефтью, что, как говорят давние наблюдатели рынка, имеет тенденцию бить рикошетом.

В субботу министр энергетики королевства сказал представителям Saudi Aramco, что вместо сокращения добычи им нужно добывать больше нефти и снизить цены. "Это было объявление Саудовской Аравией войны против Путина", - сказал высокопоставленный саудовский чиновник.

В течение нескольких часов чиновникам министерства финансов было поручено подготовить бюджетный сценарий, предусматривающий падение цен на нефть марки Brent до $12-20 за баррель. Всем саудовским министерствам также было предложено значительно сократить свои расходы, чтобы подготовиться к этому сценарию.

Но раньше такая стратегия имела обратный эффект, напоминает газета. В 2014 году тогдашний министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими убедил ОПЕК увеличить нефтедобычу, чтобы конкурировать с американскими производителями сланцевой нефти. Его расчет был на то, что члены картеля имели возможность производить продукцию с чрезвычайно низкими затратами. Но после того как цена на нефть марки Brent упала ниже $28 за баррель в начале 2016 года, саудовская королевская семья уволила его.

Его преемник аль-Фалих заключил пакт между ОПЕК и Россией о сокращении добычи в рамках первой сделки ОПЕК+ . В течение нескольких месяцев цены на нефть более чем удвоились.

Намерение снизить цены также не достигло своей цели в 1980-х годах и привело к периоду, известному в нефтяных кругах как "потерянное десятилетие". В 1986 году ОПЕК столкнулась с конкуренцией в связи с ростом добычи в Северном море. Саудовская Аравия была настолько огорчена тем, что члены ОПЕК пренебрегают соглашением о производстве внутри группы, что обрушила на рынок поток нефти, который продолжал снижать цены.

В конце концов Саудовская Аравия отступила и сократила производство, но этот шаг не был полным провалом, поскольку он помог одержать политическую победу над Советским Союзом. Эр-Рияд поддерживал повстанцев, сражавшихся с Россией в Афганистане, многие из которых впоследствии были обнаружены в Аль-Каиде. Поскольку цена на нефть упала примерно до $30 за баррель, Россия столкнулась с бюджетным кризисом, который привел к нехватке продовольствия и прекращению войны в Афганистане. Тогдашний лидер СССР Михаил Горбачев отступил из Кабула и начал реструктуризацию России в рамках своей политики перестройки.

Нынешняя Россия лучше подготовлена к тому, чтобы выдерживать низкие цены на нефть, чем в прошлом. На нефть сейчас приходится менее трети доходов бюджета. В стране также накоплены огромные резервы. В понедельник российское министерство финансов заявило, что может выдержать цены на уровне $25-30 за баррель в течение 10 лет, пишет издание.

Тем не менее, некоторые российские производители говорят, что война на рынке нефти является обременительной. "Я в шоке. Это очень неожиданное, иррациональное решение, мягко говоря ", - заявил российский газете Bell вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун. Российские нефтяные компании хотели бы увеличить добычу, сказал он, но это не компенсирует потери от падения цен.

По словам саудовских чиновников, в Саудовской Аравии настроение более мрачное, где для балансирования бюджета цены на нефть должны превышать $60 за баррель. Королевство сейчас борется со своей собственной вспышкой коронавируса, приостановив в понедельник воздушное сообщение со многими соседями. Акции национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в понедельник подешевели на 7%, до 27,95 риалов ($7,45) на внутренней бирже Саудовской Аравии. Снижение цен Saudi Aramco "буквально обожгло всех мировых инвесторов в энергетику", - сказал саудовский чиновник."(Saudi Aramco) не продаст больше долю иностранцам", - сказал он, имея в виду планы кронпринца по размещению акций Saudi Aramco на международных площадках.