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Регион 11.03.2020 23:59

В Грузии подтвержден еще один случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 24-х

В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до 24 человек.

Как сообщил журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе, в среду вечером был подтвержден еще один случай.

"Тенденции спада у нас нет, тенденцию роста имеем, о чем мы часто и говорим, что случаи у нас будут", - сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что из 24 подтвержденных случаев два связаны с посещением гражданами Ирана, один - Испании, а остальные прямо или косвенно связаны с поездками в Италию.

Последний, 24-й случай, сказал он, также связан с Италией.

При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что в стране пока не зафиксировано внутреннее распространение инфекции и все случаи связаны с вернувшимися из-за рубежа гражданами.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]