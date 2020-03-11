В Грузии подтвержден еще один случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 24-х

В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до 24 человек.
Как сообщил журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе, в среду вечером был подтвержден еще один случай.
"Тенденции спада у нас нет, тенденцию роста имеем, о чем мы часто и говорим, что случаи у нас будут", - сказал Гамкрелидзе.
Он отметил, что из 24 подтвержденных случаев два связаны с посещением гражданами Ирана, один - Испании, а остальные прямо или косвенно связаны с поездками в Италию.
Последний, 24-й случай, сказал он, также связан с Италией.
При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что в стране пока не зафиксировано внутреннее распространение инфекции и все случаи связаны с вернувшимися из-за рубежа гражданами.
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