В Грузии подтвержден еще один случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 24-х

В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до 24 человек.

Как сообщил журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе, в среду вечером был подтвержден еще один случай.

"Тенденции спада у нас нет, тенденцию роста имеем, о чем мы часто и говорим, что случаи у нас будут", - сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что из 24 подтвержденных случаев два связаны с посещением гражданами Ирана, один - Испании, а остальные прямо или косвенно связаны с поездками в Италию.

Последний, 24-й случай, сказал он, также связан с Италией.

При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что в стране пока не зафиксировано внутреннее распространение инфекции и все случаи связаны с вернувшимися из-за рубежа гражданами.