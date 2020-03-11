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Здравоохранение 11.03.2020 23:39

Еще восемь случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в РФ за сутки - штаб

В России зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее количество выявленных в стране заболевших достигло 28, сообщили в оперативном штабе по борьбе с этим заболеванием.

"За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 6 больных в Москве, 2 в Московской области", - говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в среду.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, уточнили в штабе.

Там пояснили, что это 25 граждан России, вернувшихся из Италии, двое граждан КНР, один гражданин Италии.

Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, добавили в штабе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]