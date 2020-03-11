Еще восемь случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в РФ за сутки - штаб

В России зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее количество выявленных в стране заболевших достигло 28, сообщили в оперативном штабе по борьбе с этим заболеванием.

"За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 6 больных в Москве, 2 в Московской области", - говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в среду.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, уточнили в штабе.

Там пояснили, что это 25 граждан России, вернувшихся из Италии, двое граждан КНР, один гражданин Италии.

Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, добавили в штабе.