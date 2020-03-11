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Здравоохранение 11.03.2020 23:51

Более 25 пассажиров прибывших в Баку авиарейсом из Италии помещены на карантин

В ночь на 11 марта в Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самолет «Международные авиалинии Украины" совершающий рейс по маршруту Киев-Баку с 26 пассажирами на борту, сообщает ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Пассажиры были доставлены в Баку транзитом из Италии. С целью предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции и в рамках предпринимаемых правительством мер, было принято решение поместить их на карантин. Пассажиры переданы под наблюдение врачей», - сообщает AZAL.

Из 26 пассажиров, прибывших рейсом МАУ, 24 - это граждане Азербайджана, проживавшие или проходившие обучение в Италии, двое - иностранцы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, МАУ, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]