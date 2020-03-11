Более 25 пассажиров прибывших в Баку авиарейсом из Италии помещены на карантин

В ночь на 11 марта в Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самолет «Международные авиалинии Украины" совершающий рейс по маршруту Киев-Баку с 26 пассажирами на борту, сообщает ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Пассажиры были доставлены в Баку транзитом из Италии. С целью предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции и в рамках предпринимаемых правительством мер, было принято решение поместить их на карантин. Пассажиры переданы под наблюдение врачей», - сообщает AZAL.

Из 26 пассажиров, прибывших рейсом МАУ, 24 - это граждане Азербайджана, проживавшие или проходившие обучение в Италии, двое - иностранцы.

Б.Рустамбеков