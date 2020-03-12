Власти Азербайджана усилят надзор на финансовом рынке в условиях удешевления нефти - премьер

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду провел совещание с целью обсуждения ситуации на глобальном энергетическом рынке и его влиянии на экономику страны.

Премьер на совещании отметил, что резкое удешевление цен на нефть на мировых рынках привело к беспокойству в финансово-банковском секторе Азербайджана и среди населения. «Сегодня наша экономика более устойчива по сравнению с кризисом начавшемся в 2014 году. Несмотря на негативные тенденции в мире, экономика Азербайджана развивается», - сказал Асадов, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.

По его словам, рост ВВП Азербайджана в январе-феврале 2020 года составил 2,8%, инфляция равна 2,8%.

Премьер подчеркнул, что в настоящее время цены на нефть на мировых рынках на $18 за баррель дешевле, чем предусмотрено в госбюджете Азербайджана на 2020 год ($55 за баррель).

Председатель Центробанка Эльман Рустамов отметил, что удешевление нефти привело к определенной напряженности на валютном рынке страны. «У нас есть достаточно опыта для управления кризисом. В период высоких цен на нефть нам удалось увеличить валютные резервы, этот рост составил порядка $10 млрд. Это позволяет нам влиять на ситуацию. Удешевление нефти не оказало существенного влияния на внешнеторговый и платежный баланс», - подчеркнул он.

Глава Центробанка подчеркнул, что спрос банков на валюту был полностью удовлетворен на валютных аукционах 10-11 марта. Кроме этого, в страну доставлено достаточное количество наличной валюты, что позволяет в полном объеме удовлетворить спрос банков на наличную и безналичную валюту. С целью удовлетворения потребностей населения в валюте принято решение продлить рабочий день банков на один час. Кроме этого, Центробанк и банки будут работать в выходные.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что в январе-феврале план налоговых поступлений в госбюджет выполнен на 114,2%, это означает дополнительные доходы в размере более 180 млн манатов. В целом, за 2 месяца текущего года рост налоговых поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 24,5%.

Джаббаров добавил, что «экономика Азербайджана обладает сильным финансовым иммунитетом и подушкой безопасности перед любыми внешними шоками».

Министр добавил, что с целью сохранения положительной динамики экономического роста правительству будут представлены предложения по стимулированию малого и среднего бизнеса.

Министр финансов Самир Шарифов на совещании отметил, что удешевление нефти приведет к сокращению доходов Азербайджана. «Если посмотреть на структуру доходов госбюджета, то они формируются за счет налоговых поступлений, платежей по линии госнефтекомпании SOCAR, а также налога на прибыль, выплачиваемого иностранными нефтегазовыми компаниями. Большая часть доходов SOCAR формируется на внутреннем рынке, поэтому на них не сильно влияют снижение мировых цен на нефть. Что касается нефтегазовых компаний, то удешевление нефти приведет к сокращению их доходов, а, следовательно, и к снижению налоговых поступлений в госбюджет. Однако, эти доходы приведут к снижению доходов госбюджета на 1-1,3%», - сказал министр.

Шарифов добавил, что из-за коронавируса вероятно будут отложены некоторые командировки госслужащих.

По итогам совещания было принято ряд решений. В первую очередь, Центробанку и Госнефтефонду поручено продолжить проведение мероприятий для обеспечения стабильности валютного рынка, Минфину – усилить финансовую устойчивость госбюджета на 2020 год.

Премьер-министр в заключении отметил, что ситуация в глобальной экономике остается сложной. «Однако, мы ежедневную ситуацию держим под контролем. У страны имеется достаточно финансовых ресурсов, чтобы противостоять процессам в мировой экономике и на нефтяном рынке. Вместе с тем, хочу отметить, что надзор на валютном рынке будет усилен», - добавил Асадов.

А.Азизов