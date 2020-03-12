В ЕС обсудят решение Трампа запретить европейцам въезжать в США

В руководстве ЕС намерены дать оценку ситуации, складывающейся после решения президента США Дональда Трампа запретить из-за коронавируса въезд в страну всем европейцам, за исключением британцев.

"Вслед за запретом, который ввел Дональд Трамп, мы сегодня обсудим ситуацию. Нарушений в сфере экономики следует избежать", - написал глава Европейского совета Шарль Мишель в твиттере.

По его словам, "Европа предпринимает все необходимые меры для сдерживания вируса COVID-19".

Ранее президент США в обращении к гражданам страны заявил о решении запретить поездки из Европы в страну с 13 марта.

"Проконсультировавшись с высокопоставленными экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы (13 марта - ИФ)", - сказал Трамп.

Он уточнил, что "исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование (на коронавирус - ИФ)".

"Эти ограничения не будут распространяться на Великобританию", - подчеркнул Трамп.

По словам президента США, ограничения также будут касаться грузоперевозок.