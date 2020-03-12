Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9201 RUR   0.0231 GBR   2.1787 TRY   0.2735

Цена на нефть

    $/bbl WTI 32.98 -1.38 Brent 35.79 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.03.2020 13:04

В ЕС обсудят решение Трампа запретить европейцам въезжать в США

В руководстве ЕС намерены дать оценку ситуации, складывающейся после решения президента США Дональда Трампа запретить из-за коронавируса въезд в страну всем европейцам, за исключением британцев.

"Вслед за запретом, который ввел Дональд Трамп, мы сегодня обсудим ситуацию. Нарушений в сфере экономики следует избежать", - написал глава Европейского совета Шарль Мишель в твиттере.

По его словам, "Европа предпринимает все необходимые меры для сдерживания вируса COVID-19".

Ранее президент США в обращении к гражданам страны заявил о решении запретить поездки из Европы в страну с 13 марта.

"Проконсультировавшись с высокопоставленными экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы (13 марта - ИФ)", - сказал Трамп.

Он уточнил, что "исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование (на коронавирус - ИФ)".

"Эти ограничения не будут распространяться на Великобританию", - подчеркнул Трамп.

По словам президента США, ограничения также будут касаться грузоперевозок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, ЗАПРЕТ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Трамп пригрозил ЕС 25%-ми пошлинами на авто, если стороны не придут к соглашению по торговле Боррель выразил сожаление о выходе США из СВПД Фон дер Ляйен примет Помпео в понедельник вечером - представитель ЕК ЕС призывает США не углублять разногласия с Ираном - Могерини В Брюсселе нет точного плана по встрече с Помпео - Могерини Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий Брюсселя компании Airbus

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]