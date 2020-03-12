Власти Киргизии вводят ограничение на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

Правительство Киргизии ввело временное ограничение на проведение массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

"Физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания рекомендовано воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях до снятия временного ограничения", - говорится в решении, подписанном премьер-министром республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Правительство также предписывает обеспечить сотрудников и посетителей в местах большого скопления людей дезинфицирующими средствами.

Решение принято в целях предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Киргизии, говорится в сообщении.

"Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, полномочным представителям правительства в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления поручено принять меры по обеспечению учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги населению, дезинфицирующими средствами, провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения о соблюдении положений настоящего постановления", - говорится в документе.

2 февраля власти Киргизии из-за вспышки коронавируса в КНР приняли решение временно закрыть границу и приостановить воздушное сообщение с Китаем.

С 1 марта введен временный запрет на пересечение государственной границы по идентификационной карте, а также временные ограничения на въезд в Киргизию граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии. Также приостановлено оформление приглашений в Киргизию для граждан этих государств. Киргизские граждане, приезжающие из указанных стран, помещаются на 14-дневный карантин.

МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в КНР, Японию, Южную Корею, Италию и Иран.

С 4 марта в Киргизии, согласно рекомендациям Минздрава республики, введен временный запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий.

По данным Минздрава Киргизии, пока на территории республики подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.