Конференция глав МИД стран Балтии и Германии пройдет по телефону из-за коронавируса

Намеченная на будущую неделю встреча министров иностранных дел стран Балтии и Германии в Таллине из-за коронавируса отменяется, главы МИД пообщаются по телефону.

Как заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу порталу телерадиовещания ERR, на заседании правительства, которое состоится в четверг, он порекомендует "свести до минимума внешнее общение служащих Эстонии".

"Намеченная на будущую неделю встреча в Таллине министров иностранных дел стран Балтии и Германии из-за короновируса отменяется, она пройдет по телефону", - сказал он.

Отменяется также визит евроминистра Франции, отметил он.

Глава МИД сообщил, что на заседании правительства "мы попросим у зараженных граждан других государств или которые были в близком контакте с зараженными не приезжать в Эстонию. Их будет ждать здесь карантин", сказал он.

В Эстонии в 9.00 (10.00 начнется заседание правительства, которое обсудит вопросы, связанные с борьбой против распространения коронавирусом. После этого в 10.00 (12.00) премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) выступит в парламенте с политическим заявлением.