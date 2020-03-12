Отмененный из-за угрозы распространения коронавируса традиционный формат общения СМИ с Александром Лукашенко "Большой разговор с президентом" может состояться в мае.

"Вроде как на май пока планируют "Большой разговор", говорят в кулуарах", - следует из сообщения близкого к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канала "Пул Первого".

Как сообщила накануне пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, его традиционная встреча со СМИ и общественностью "Большой разговор с президентом" перенесена на неопределенный срок. "Если вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными", - сказала Эйсмонт накануне порталу Tut.by.

Перенос "Большого разговора", по словам пресс-секретаря президента, связан с наслоением важнейших политических мероприятий в графике главы государства. "Это и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, зарубежный визит и серия поездок по стране, ряд интервью, которые уже серьезно проработаны и обещаны вашим коллегам", - отметила Эйсмонт.

"Большой разговор с президентом" в 2019 году продолжался около 7 часов, на нем присутствовали около 200 участников.