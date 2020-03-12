Шри-Ланка временно отменит визы по прибытию из-за коронавируса

Шри-Ланка временно отменяет визы по прибытию из-за эпидемии коронавируса, въехать можно будет только по заранее оформленному онлайн разрешению, сообщает местное издание Adaderana.
"Правительство страны 11 марта решило отменить возможность оформления виз по прибытию для предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Теперь въехать можно только по разрешению, оформленному в онлайне до поездки", - пишет издание.
Также вводится двухнедельный карантин для всех прибывших из Италии, Южной Кореи и Ирана.
Шри-Ланка ввела бесплатные визы для граждан 48 стран, в том числе России, 1 августа 2019 года. Режим действует до 30 апреля. До этой даты, как сообщает издание, оформить электронное разрешение можно бесплатно, потом за него надо будет, как и прежде, платить $36,5 с человека. Дети до 12 лет получают визу бесплатно.
В 2019 году Шри-Ланку посетили 1,91 млн иностранных гостей, среди них - более 86,5 тыс. российских туристов, что на 34% больше, чем годом ранее.
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