Япония продолжает готовиться к Олимпиаде, несмотря на пандемию коронавируса

Японские власти по-прежнему ведут подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года и к Паралимпийским играм, несмотря на то, что накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового типа коронавируса, заявил генсек кабинета министров Йосихидэ Суга.

"Нет изменений в позиции правительства, согласно которой мы продолжим готовиться к Олимпийским играм в Токио, как запланировано, и посредством (поддержания) тесных контактов с Международным олимпийским комитетом, организаторами и правительством Токио", - цитирует его слова агентство "Киодо".

В оргкомитете Олимпийских и Паралимпийских игр подтвердили, что продолжают придерживаться планов в отношении организации этих спортивных мероприятий. Губернатор Токио Юрико Коикэ посчитала невозможным вариант с отменой Олимпийских игр. "Никоим образом игры не могут быть отменены", - сказала она.

В то же время в целях безопасности она призвала японцев отказаться от традиционного весеннего любования цветением сакуры, признав, что лишить японцев этой традиции - "это как лишить итальянцев объятий".

"Киодо" напоминает, что ОИ-2020 в Токио должны будут пройти с 24 июля по 9 августа, а Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

Ранее Wall Street Journal сообщила со ссылкой на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаси, что проведение Олимпиады в Токио может быть перенесено на год-два из-за распространения коронавируса Covid-19.

По данным агентства, число зараженных коронавирусом в Японии достигло 1,3 тыс. человек, примерно 700 из них приходится на пассажиров лайнера Diamond Princess, который находился в феврале в карантине на рейде Иокогамы.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил накануне о пандемии коронавируса.

По состоянию на 00:00 мск в мире насчитывалось 122 391 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 4576, поправились более 65,7 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся.