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ТЭК 12.03.2020 13:01

США контролируют всю сирийскую нефть - посол

Все нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии находятся под контролем США, заявил в четверг сирийский посол в России Риад Хаддад.

"Американцы сегодня действительно находятся на северо-востоке страны и контролируют все нефтяные месторождения, просто воруя нашу нефть", - сказал Хаддад в программе "Глобальный разговор" в эфире телеканала "Россия-24".

"Если нам удастся освободить эти вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики", - отметил сирийский дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, США, НЕФТЬ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]