США контролируют всю сирийскую нефть - посол

Все нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии находятся под контролем США, заявил в четверг сирийский посол в России Риад Хаддад.

"Американцы сегодня действительно находятся на северо-востоке страны и контролируют все нефтяные месторождения, просто воруя нашу нефть", - сказал Хаддад в программе "Глобальный разговор" в эфире телеканала "Россия-24".

"Если нам удастся освободить эти вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики", - отметил сирийский дипломат.