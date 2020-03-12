США контролируют всю сирийскую нефть - посол

Все нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии находятся под контролем США, заявил в четверг сирийский посол в России Риад Хаддад.
"Американцы сегодня действительно находятся на северо-востоке страны и контролируют все нефтяные месторождения, просто воруя нашу нефть", - сказал Хаддад в программе "Глобальный разговор" в эфире телеканала "Россия-24".
"Если нам удастся освободить эти вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики", - отметил сирийский дипломат.
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