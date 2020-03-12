В Италии в рамках карантина введен запрет на проведение свадебных и похоронных церемоний

Общенациональный карантин, объявленный властями Италии, коснулся даже похоронных и свадебных церемоний, сообщает в четверг американский телеканал CNN.
Корреспондентам телеканала в Риме удалось увидеть лишь однажды, как катафалк подъехал к главному входу одной из церквей, священник вышел к автомобилю и прочитал краткую заупокойную молитву.
Италия в настоящий момент занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране предпринимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены все массовые мероприятия.
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