Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9201 RUR   0.0231 GBR   2.1787 TRY   0.2735

Цена на нефть

    $/bbl WTI 32.98 -1.38 Brent 35.79 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.03.2020 13:18

В Италии в рамках карантина введен запрет на проведение свадебных и похоронных церемоний

Общенациональный карантин, объявленный властями Италии, коснулся даже похоронных и свадебных церемоний, сообщает в четверг американский телеканал CNN.

Корреспондентам телеканала в Риме удалось увидеть лишь однажды, как катафалк подъехал к главному входу одной из церквей, священник вышел к автомобилю и прочитал краткую заупокойную молитву.

Италия в настоящий момент занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране предпринимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены все массовые мероприятия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, СВАДЬБЫ, ПОХОРОНЫ, КАРАНТИН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]