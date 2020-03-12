Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9201 RUR   0.0231 GBR   2.1787 TRY   0.2735

Цена на нефть

    $/bbl WTI 32.98 -1.38 Brent 35.79 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 12.03.2020 13:23

Вилади Маниев вошел в состав Наблюдательного совета AFB Bank

Председатель Совета директоров страховой компании «AzSigorta» Вилади Маниев вошел в состав Наблюдательного совета ОАО «AFB Bank», говорится в сообщении банка.

«Маниев начал исполнять свои обязанности с 25 февраля 2020 года», - отмечается в сообщении.

При этом он продолжит деятельность в качестве председателя Совета директоров СК AzSigorta.

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 15-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, НС, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) утвердили изменения в составе НС Акционеры AccessBank утвердили новый состав Наблюдательного совета Рагимов возглавил НС Bank Respublika Осеевский возглавил Наблюдательный совет VTB Bank (Azerbaijan) Новым членом НС VTB Bank (Azerbaijan) стал Горхмаз Агаев Гулиев покинул Наблюдательный совет азербайджанского Kapital Bank

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]