Вилади Маниев вошел в состав Наблюдательного совета AFB Bank

Председатель Совета директоров страховой компании «AzSigorta» Вилади Маниев вошел в состав Наблюдательного совета ОАО «AFB Bank», говорится в сообщении банка.

«Маниев начал исполнять свои обязанности с 25 февраля 2020 года», - отмечается в сообщении.

При этом он продолжит деятельность в качестве председателя Совета директоров СК AzSigorta.

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 15-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов