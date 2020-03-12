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Транспорт и связь 12.03.2020 13:26

"Белавиа" приостанавливает полеты в Рим с 14 марта по 15 апреля

ОАО "Авиакомпания "Белавиа" с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов в Рим, сообщила пресс-служба перевозчика в четверг.

"С 14 марта по 15 апреля авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск-Рим-Минск №В2-885/886", - говорится в сообщении компании.

В "Белавиа" также напомнили, что с 12 марта приостановлено выполнение рейсов в Милан.

При этом, продолжили в авиакомпании, для авиабилетов, оформленных на рейсы в Рим и Милан, возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Как сообщалось, премьер Италии Джузеппе Конте на этой неделе принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]