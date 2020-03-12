Президент Алиев назначил послов Азербайджана в Чехии и Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Адыша Мамедова на должность чрезвычайного и полномочного посла в Чехии.
Также президент распорядился о назначении Гюрсель Исмаилзаде на должность чрезвычайного и полномочного посла в Японии.
Тексты распоряжений опубликованы на официальном сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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