Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Украине

Президент Ильхам Алиев назначил Эльмиру Ахундову новым послом Азербайджана в Украине.

Распоряжение Алиева о назначении Ахундовой опубликовано в четверг на сайте президента.

Другим распоряжением Алиева отозвал с должности посла Азербайджана в Украине Азера Худиева. Кроме этого, Худиев также освобожден с должности постоянного представителя ГУАМ.

Б.Рустамбеков