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Дальнее зарубежье 12.03.2020 17:48

S7 до апреля приостановила полеты в Ашхабад из-за ограничения властей Туркмении по коронавирусу

S7 Airlines в связи с пандемией коронавируса вынужденно приостановила полеты из московского аэропорта "Домодедово" в Ашхабад (Туркмения), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"В связи с ограничением властей Туркменистана на выполнение иностранными авиакомпаниями рейсов в Ашхабад, S7 Airlines вынуждена временно приостановить полеты с 7 по 28 марта. Пассажиры могут оформить возврат полной стоимости авиабилетов", - сообщили в компании.

Согласно информации на официальном сайте группы, ближайшая дата, на которую можно забронировать билет из Москвы в Ашхабад, - 5 апреля. После возобновления полетов рейсы планируется выполнять еженедельно по воскресеньям.

Ранее S7 Airlines летала на этом направлении по вторникам.

По данным сайта международного аэропорта Ашхабада, ежедневные полеты в столицу Туркмении продолжает выполнять авиакомпания "Туркменские авиалинии".

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса S7 Airlines уже приостановила полеты в города Китая (включая Гонконг), Южную Корею, Италию, Испанию, Францию и Германию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, S7, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]