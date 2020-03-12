S7 до апреля приостановила полеты в Ашхабад из-за ограничения властей Туркмении по коронавирусу

S7 Airlines в связи с пандемией коронавируса вынужденно приостановила полеты из московского аэропорта "Домодедово" в Ашхабад (Туркмения), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.
"В связи с ограничением властей Туркменистана на выполнение иностранными авиакомпаниями рейсов в Ашхабад, S7 Airlines вынуждена временно приостановить полеты с 7 по 28 марта. Пассажиры могут оформить возврат полной стоимости авиабилетов", - сообщили в компании.
Согласно информации на официальном сайте группы, ближайшая дата, на которую можно забронировать билет из Москвы в Ашхабад, - 5 апреля. После возобновления полетов рейсы планируется выполнять еженедельно по воскресеньям.
Ранее S7 Airlines летала на этом направлении по вторникам.
По данным сайта международного аэропорта Ашхабада, ежедневные полеты в столицу Туркмении продолжает выполнять авиакомпания "Туркменские авиалинии".
Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса S7 Airlines уже приостановила полеты в города Китая (включая Гонконг), Южную Корею, Италию, Испанию, Францию и Германию.
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