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Дальнее зарубежье 12.03.2020 18:04

ЕС осуждает решение США прервать транспортное сообщение с Европой

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространили в четверг совместное заявление, в котором осуждается решение президента США Дональда Трампа запретить из-за эпидемии коронавируса поездки из Европы в Соединенные Штаты с 13 марта.

"Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.

"Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США об усилении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - заявили Мишель и фон дер Ляйен.

При этом они заверили, что "Европейский Союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]