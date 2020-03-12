Поток грузов автотранспортом в Киргизию остановился из-за коронавируса, власти ищут альтернативы

Поставки грузов в Киргизию автотранспортом прекратились из-за необходимости прохождения 14-дневного карантина по коронавирусу, чтобы не допустить остановки предприятий правительство ищет альтернативные пути доставки сырья, заявил киргизский вице-премьер Эркин Асрандиев в четверг.
"В целях недопущения остановки производства отечественных предприятий необходимо найти пути ввоза в страну импортного сырья. Грузопоток в республику остановился из-за алгоритма прохождения границы водителями большегрузных автомобилей, любой человек должен пройти 14-дневный карантин в стране прибытия", - сказал Асрандиев на заседании республиканского штаба по мерам минимизации экономических последствий распространения в мире коронавирусной инфекции.
"Необходимо провести встречу с основными импортерами и грузоперевозчиками, выслушать их предложения по данному вопросу. К примеру, железнодорожные перевозки осуществляются по прежнему графику. Возможно, импортеры будут доставлять свой товар пока по такому пути", - отметил вице-премьер.
На заседании было отмечено, что склады временного хранения китайских грузов в Киргизии в настоящее время момент закрыты, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Асрандиев заявил, что в настоящее время единственной страной с высоким уровнем распространения коронавируса, из которой поставляется сырье в Киргизию, является Китай.
"Сейчас из стран с высоким риском заражения коронавирусом, сырье мы поставляем из Китая", - сказал вице-премьер.
По его словам, импорт из Китая осуществляется в основном в сфере легкой промышленности.
"На сегодня сырья пока достаточно, как говорят сами производители. Но мы должны думать наперед. Поэтому необходимо выслушать все стороны и принять взвешенное решение", - заявил Асрандиев.
Глава правительства поручил министерству экономики продолжить поиск альтернативных стран, которые способны в заданные сроки организовать поставку тех или иных товарных позиций, а также провести анализ возможных изменений в алгоритм грузовых перевозок в связи с объявленной ВОЗ пандемией.
2 февраля власти Киргизии из-за вспышки коронавируса в КНР приняли решение временно закрыть границу и приостановить воздушное сообщение с Китаем.
С 1 марта введен временный запрет на пересечение государственной границы по идентификационной карте, а также временные ограничения на въезд в Киргизию граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии. Также приостановлено оформление приглашений в Киргизию для граждан этих государств. Киргизские граждане, приезжающие из указанных стран, помещаются на 14-дневный карантин.
МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в КНР, Японию, Южную Корею, Италию и Иран.
С 4 марта в Киргизии, согласно рекомендациям Минздрава республики, введен временный запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий.
По данным Минздрава Киргизии, пока на территории республики подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.
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