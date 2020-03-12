Число зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 400

Минздрав Бельгии объявил в четверг, что за последние сутки выявлено 85 новых случая заражения коронавирусом Covid-19 после исследования в лаборатории 806 образцов.

Общее количество инфицированных в стране увеличилось до 399, три пациента скончались накануне.

Телеканал RTBF сообщил, что в доме престарелых одной из коммун Брюсселя 34 человека заразились Covid-19. В учреждении введен полный карантин. 11 человек пришлось госпитализировать.