Минздрав Бельгии объявил в четверг, что за последние сутки выявлено 85 новых случая заражения коронавирусом Covid-19 после исследования в лаборатории 806 образцов.
Общее количество инфицированных в стране увеличилось до 399, три пациента скончались накануне.
Телеканал RTBF сообщил, что в доме престарелых одной из коммун Брюсселя 34 человека заразились Covid-19. В учреждении введен полный карантин. 11 человек пришлось госпитализировать.
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Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог