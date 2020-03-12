В Лондоне считают бесполезным решение Вашингтона из-за коронавируса запретить поездки из Европы в США

Запреты на поездки не являются методом, при помощи которого можно сдержать распространение коронавируса COVID-2019, заявил в четверг министров финансов Великобритании Риши Сунак после того, как накануне американская администрация запретила поездки из Европы в США.

Этот запрет, однако, не касается Великобритании.

"Разъяснения, что мы получаем, говорят о том, что нет доказательств того, будто такие действия как закрытие границ и запреты на поездки будут иметь ощутимое воздействие на распространение заболевания", - цитируют слова Сунака западные СМИ.

В то же время он признал, что коронавирус, по-видимому, будет распространяться быстрее.

СМИ напоминают, что в Великобритании зафиксированы 460 случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь с летальным исходом. Позднее в четверг ожидается, что Лондон обнародует более жесткие меры с целью сдержать распространение болезни.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам заявил о решении запретить с 13 марта поездки в США из Европы, кроме Великобритании.

При этом госдепартамент США призвал американцев пересмотреть свои планы по поездкам за границу на фоне объявленной Всемирной организации здравоохранения пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

В четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили решение Трампа запретить из-за эпидемии коронавируса поездки из Европы в Соединенные Штаты с 13 марта.