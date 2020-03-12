В Ирландии для борьбы с коронавирусом до 29 марта закроют все школы, колледжи, детские сады

Власти Ирландии в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли решение до 29 марта приостановить работу всех школ, колледжей и детских садов, сообщает в четверг телеканал Sky news со ссылкой на заявление ирландского премьера Лео Варадкара.

Решение вступает в силу начиная с пятницы.

Также премьер заявил, что все мероприятия, которое проходят в помещении, с участием более 100 человек стоит отменить так же, как и все мероприятия на свежем воздухе при участии свыше 500 человек.

По состоянию на 12 марта, в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных коронавирусом, более 4,6 тыс. скончались.