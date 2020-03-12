В Грузии из-за коронавируса правительство переведено на чрезвычайный режим работы

Правительственные органы Грузии переходят на чрезвычайный режим работы в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария в четверг.

"Эти вызовы, похоже, растут с каждым днем, и поэтому мы должны быть готовы ответить на них. Прежде всего, нам нужно заботиться о наших стариках, детях и, конечно же, друг о друге. Все правительственные учреждения переходят на 24-часовый, чрезвычайный режим работы", - цитирует премьер-министра его пресс-служба.

По словам премьера, в большей степени это касается Минздрава, МВД, министерств образования, юстиции, а также соответствующих ведомств МИД и Минфина.

"Сейчас не время для паники, сейчас время для единства и эффективных действий", - подчеркнул Гахария.

По информации пресс-службы, премьер рекомендовал правительству и всем государственным ведомствам максимально, в рамках возможностей, перейти на дистанционную работу. Такая же рекомендация была дана главой правительства всем частным структурам.

"Разумеется, необходимо учитывать, что эти шаги не должны помешать эффективной работе правительства и госорганов", - сказал Гахария.

Глава правительства поручил экономической группе представить к концу дня конкретный план экономического стимулирования в связи с негативным влиянием коронавируса.

"Грузия должна сделать все возможное, чтобы эффективно противостоять вызовам, которые распространение коронавируса может создать для экономики страны", - заявил Гахария.

"Наш вызов и обязательство, в первую очередь, заботиться о здоровье наших граждан, но мы также понимаем, что также приоритетом является забота о дальнейшем экономическом развитии нашей страны", - подчеркнул премьер.

В связи с этим, он поручил экономической команде до конца дня представить конкретный план экономического стимулирования, реализация которого должна начаться уже с завтрашнего дня. "Это очень важно, потому что мы все понимаем, что помимо здоровья у нас есть обязательства перед нашими гражданами и их социальным обеспечением, а также для дальнейшего развития нашей страны", - заявил Гахария.

В настоящее время в Грузии, согласно данным Минздрава, лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусом, в карантине находятся 295 человек, под стационарным наблюдением - 49, свыше 1 тыс. граждан получили рекомендацию находиться в самоизоляции.

Решением созданного под руководством премьер-министра Грузии межведомственного координационного совета по предотвращению распространения коронавируса, каникулы во всех учебных заведениях страны продлены до 1 апреля, прекращена работа всех детских садов, включая частных. Весенний призыв на обязательную военную службу продлен на месяц - до 13 апреля, все чемпионаты и футбольные матчи в стране отменены до 1 апреля.

Ранее Грузия уже закрыла авиасообщение с Ираном, Китаем и Италией. В четверг было объявлено, что пассажиры, прибывающие из Франции, Германии, Австрии и Испании, должны быть помещены в двухнедельный режим карантина либо предъявить справку, что у них нет коронавируса.

В Грузии в аэропортах и на наземных пунктах пропуска через государственную границу медицинскую проверку проходят все прибывающие в страну, которые в последнее время находились там, где этот вирус распространился.