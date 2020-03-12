Узбекистан хочет привлечь туристов из РФ, которые откладывают поездки в другие страны из-за коронавируса

Узбекистан приглашает в страну туристов из РФ, отменивших поездки в Китай и другие страны из-за коронавируса COVID-19, сообщил журналистам в четверг вице-премьер, председатель Госкомитета по развитию туризма республики Азиз Абдухакимов.
"Мы анализируем потоки, которые шли из России в Китай и другие страны. Предлагаем им ехать в Узбекистан. Выходим на связь с туроператорами", - сказал Абдухакимов.
По его словам, узбекская сторона прорабатывает открытие полетов лоукостера "Победа", а также открытие рейсов из Самарканда в Санкт-Петербург, из Бухары в Казань. Кроме того, авиакомпания Uzbekistan Airways предложит скидки до 20% на рейсы в страны СНГ.
"В ближайшие недели мы планируем провести саммит руководителей туристических компаний Центральной Азии, России и Азербайджана, чтобы договориться о развитии регионального туризма. В этих странах эпидемия находится под контролем, мы не видим с ними рисков", - отметил Абдухакимов.
Как сообщалось, Узбекистан из-за распространения COVID-19 временно приостановил авиасообщение с Китаем, Афганистаном, Ираном, Италией и Южной Кореей.
По данным Госкомтуризма, общее число туристов, посетивших республику в 2019 году, составило 6,75 млн человек (+35% по сравнению с 2018 годом), в том числе, из соседних стран Центральной Азии - 5,8 млн человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.
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