Проведение международной выставки Modern Bakery Moscow перенесено из-за COVID-19

Компания "Мессе Франкфурт РУС" приняла решение о переносе на июнь-июль международной выставки Modern Bakery Moscow, которая планировалась в Москве с 17 по 20 марта.

"В связи с признанием 11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) распространения нового коронавируса COVID-19 пандемией, компания "Мессе Франкфурт РУС" вынуждена принять решение о переносе сроков проведения международной выставки Modern Bakery Moscow 2020", - сообщается в пресс-релизе.

Новые даты выставки - 30 июня-3 июля 2020 года, уточняется в сообщении.

"Последние две недели мы боролись за то, чтобы выставка Modern Bakery Moscow 2020 состоялась в указанные сроки, и принимали все возможные меры для обеспечения безопасности участников и посетителей, - говорится в сообщении. - Мы надеемся на понимание участников и посетителей, которые с нетерпением ждали выставку в марте, и сожалеем о неудобствах, связанных с переносом сроков ее проведения. Мы как организаторы приложим все усилия, чтобы сделать это мероприятие в июне максимально плодотворным и эффективным".

Организаторы также уточнили, что все входные билеты на выставку будут действовать в июне-июле.

Modern Bakery Moscow - международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынков с более чем 20-летней историей.