В Финляндии отменяются до конца мая все мероприятия, рассчитанные более чем на 500 человек

Правительство Финляндии объявило в четверг о мерах по борьбе с распространением коронавируса.

"До конца мая отменяются все мероприятия численностью более 500 участников. Для ограничения более массовых мероприятий будет использован закон о чрезвычайном положении. В настоящее время правительство не считает необходимым идти на такой шаг", - сообщила на пресс-конференции премьер-министр Санна Марин.

Правительство призвало проявлять осторожность при общении с людьми, находящимися в группах риска, в которые входят, прежде всего, пожилые и страдающие хроническими заболеваниями люди.

Правительство призвало отказаться от зарубежных поездок, но если они все же необходимы, следует в обязательном порядке сообщать об этом в реестр МИД.

Всем заболевшим коронавирусом будет обеспечена необходимая медицинская помощь, системе здравоохранения для этого выделяются дополнительные ресурсы. В стране активизируется информационная компания о средствах борьбы с распространением заболеванием.

По данным правительства, на сегодняшний день в Финляндии 109 инфицированных коронавирусом.