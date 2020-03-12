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Дальнее зарубежье 12.03.2020 22:45

В Финляндии отменяются до конца мая все мероприятия, рассчитанные более чем на 500 человек

Правительство Финляндии объявило в четверг о мерах по борьбе с распространением коронавируса.

"До конца мая отменяются все мероприятия численностью более 500 участников. Для ограничения более массовых мероприятий будет использован закон о чрезвычайном положении. В настоящее время правительство не считает необходимым идти на такой шаг", - сообщила на пресс-конференции премьер-министр Санна Марин.

Правительство призвало проявлять осторожность при общении с людьми, находящимися в группах риска, в которые входят, прежде всего, пожилые и страдающие хроническими заболеваниями люди.

Правительство призвало отказаться от зарубежных поездок, но если они все же необходимы, следует в обязательном порядке сообщать об этом в реестр МИД.

Всем заболевшим коронавирусом будет обеспечена необходимая медицинская помощь, системе здравоохранения для этого выделяются дополнительные ресурсы. В стране активизируется информационная компания о средствах борьбы с распространением заболеванием.

По данным правительства, на сегодняшний день в Финляндии 109 инфицированных коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]