В Финляндии отменяются до конца мая все мероприятия, рассчитанные более чем на 500 человек

Правительство Финляндии объявило в четверг о мерах по борьбе с распространением коронавируса.
"До конца мая отменяются все мероприятия численностью более 500 участников. Для ограничения более массовых мероприятий будет использован закон о чрезвычайном положении. В настоящее время правительство не считает необходимым идти на такой шаг", - сообщила на пресс-конференции премьер-министр Санна Марин.
Правительство призвало проявлять осторожность при общении с людьми, находящимися в группах риска, в которые входят, прежде всего, пожилые и страдающие хроническими заболеваниями люди.
Правительство призвало отказаться от зарубежных поездок, но если они все же необходимы, следует в обязательном порядке сообщать об этом в реестр МИД.
Всем заболевшим коронавирусом будет обеспечена необходимая медицинская помощь, системе здравоохранения для этого выделяются дополнительные ресурсы. В стране активизируется информационная компания о средствах борьбы с распространением заболеванием.
По данным правительства, на сегодняшний день в Финляндии 109 инфицированных коронавирусом.
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