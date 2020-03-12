ГНФАР обладает достаточно ликвидными активами для моментальной реализации

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обладает достаточно ликвидными активами, которые можно обналичить в короткий срок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНФАР.

«В настоящее время эти средства, которые обладают большой долей, являются самой главной гарантией выполнения обязательств ГНФАР перед госбюджетом. Доля акций с высокой доходностью и высокой волатильностью цен составляет 10% от общего инвестиционного портфеля ГНФАР. Эти акции показывают высокую доходность на протяжении длительного времени», - отметили в ГНФАР.

В фонде подчеркнули, что в настоящее время доля облигаций в средствах фонда составила 70%.

«В последнее время ГНФАР в рамках превентивных мер также значительно увеличил долю государственных и высокорейтинговых ценных бумаг в активном портфеле облигаций. Кроме того в портфеле ГНФАР есть определенная доля золота, которое играет роль страховки в момент неопределенности. Данный актив в настоящее время составляет $5,4 млрд или почти 12% общих средств. Общий вес золотых активов составляет 101,5 тонны», - сообщили в ГНФАР.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 31 декабря 2019 года активы ГНФАР составили $43 млрд 323,28 млн, из которых сумма эквивалентная $0,6 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах. Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец 2019 года равен $43 млрд 322,68 млн.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Мамедов