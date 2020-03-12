В Грузии число заболевших коронавирусом увеличилось до 25 человек

Число заболевших коронавирусом нового типа COVID-19 в Грузии увеличилось до 25 человек, сообщается на созданном правительством Грузии специальном сайте по мониторингу заболевания.

Согласно размещенным на сайте данным, в режиме карантина на данном этапе находятся 295 человек и 49 находятся под стационарным наблюдением.

Ранее сообщалось о 24 заболевших.