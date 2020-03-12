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Регион 12.03.2020 17:44

В Грузии число заболевших коронавирусом увеличилось до 25 человек

Число заболевших коронавирусом нового типа COVID-19 в Грузии увеличилось до 25 человек, сообщается на созданном правительством Грузии специальном сайте по мониторингу заболевания.

Согласно размещенным на сайте данным, в режиме карантина на данном этапе находятся 295 человек и 49 находятся под стационарным наблюдением.

Ранее сообщалось о 24 заболевших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]