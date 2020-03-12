Сотрудники Kuwait Oil Company уходят в вынужденный отпуск

Kuwait Oil Company (KOC) с четверга 12 марта и до четверга 26 марта официально приостанавливает свою работу в рамках объявленного государством до начала апреля карантина на рабочих местах с целью недопущения распространения COVID-19.
Как сообщает кувейтская газета "ар-Рай"", первым рабочим днём KOC после вынужденного простоя станет воскресенье 29 марта.
На рабочих местах будут находится лишь те сотрудники, в обязанности которых входит поддержка непрерывности производственного процесса.
В среду Кувейт отменил все международные коммерческие рейсы начиная с пятницы 13 марта.
В соответствии с решением кувейтских властей, вводятся ограничения на посещения ресторанов, кафе и торговых центров. На днях министерство здравоохранения эмирата объявило ещё о трех новых случаях заражения коронавирусом, таким образом число заболевших COVID-19 в Кувейте достигло 72 человек.
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