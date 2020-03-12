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ТЭК 12.03.2020 17:45

Сотрудники Kuwait Oil Company уходят в вынужденный отпуск

Kuwait Oil Company (KOC) с четверга 12 марта и до четверга 26 марта официально приостанавливает свою работу в рамках объявленного государством до начала апреля карантина на рабочих местах с целью недопущения распространения COVID-19.

Как сообщает кувейтская газета "ар-Рай"", первым рабочим днём KOC после вынужденного простоя станет воскресенье 29 марта.

На рабочих местах будут находится лишь те сотрудники, в обязанности которых входит поддержка непрерывности производственного процесса.

В среду Кувейт отменил все международные коммерческие рейсы начиная с пятницы 13 марта.

В соответствии с решением кувейтских властей, вводятся ограничения на посещения ресторанов, кафе и торговых центров. На днях министерство здравоохранения эмирата объявило ещё о трех новых случаях заражения коронавирусом, таким образом число заболевших COVID-19 в Кувейте достигло 72 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: ba[email protected]
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Тэги: КУВЕЙТ, НЕФТЕКОМПАНИЯ, ВИРУС, ОТПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]