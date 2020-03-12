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Регион 12.03.2020 17:46

Путин и Эрдоган констатировали снижение напряженности в Идлибе - Кремль

Пресс-служба Кремля сообщила в четверг, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта. С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"Подтверждена важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего, по линии министерств обороны России и Турции, в целях обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки", - сообщил Кремль.

Стороны условились поддерживать регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]