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Регион 12.03.2020 17:49

Армения ускорит вывод из обращения старых банкнот для профилактики коронавируса

Армения, где зарегистрированы 4 случая заражения людей коронавирусом COVID-2019, намерена ускорить вывод из обращения старых банкнот из-за подозрений, что они являются переносчиками вируса.

"Поскольку есть мнение, что старые банкноты также являются переносчиком вируса, Центральный банк принял решение ускорить процесс замены банкнот. ЦБ имеет необходимый запас новых, неиспользованных банкнот, и мы всего лишь ускоряем этот процесс, увеличивая в общем денежном обороте новые банкноты и изымая старые, которые достаточно изношены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального банка Армении.

В Центробанке также призвали население по возможности пользоваться безналичными расчетами и онлайн-услугами банков.

Ранее сообщалось, что в соседней Грузии один из заболевших коронавирусом, возможно, мог инфицироваться через наличные деньги.

Российские ученые также выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.

"Вирус гриппа сохраняется на них (купюрах - ИФ) до двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине", - сообщала в начале текущего года пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, БАНКНОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]