Армения ускорит вывод из обращения старых банкнот для профилактики коронавируса

Армения, где зарегистрированы 4 случая заражения людей коронавирусом COVID-2019, намерена ускорить вывод из обращения старых банкнот из-за подозрений, что они являются переносчиками вируса.

"Поскольку есть мнение, что старые банкноты также являются переносчиком вируса, Центральный банк принял решение ускорить процесс замены банкнот. ЦБ имеет необходимый запас новых, неиспользованных банкнот, и мы всего лишь ускоряем этот процесс, увеличивая в общем денежном обороте новые банкноты и изымая старые, которые достаточно изношены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального банка Армении.

В Центробанке также призвали население по возможности пользоваться безналичными расчетами и онлайн-услугами банков.

Ранее сообщалось, что в соседней Грузии один из заболевших коронавирусом, возможно, мог инфицироваться через наличные деньги.

Российские ученые также выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.

"Вирус гриппа сохраняется на них (купюрах - ИФ) до двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине", - сообщала в начале текущего года пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.