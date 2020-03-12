ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване - Минобороны

Вооруженные силы Армении в четверг вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской Автономной Республике, сообщает пресс-служба министерства обороны.

«Позиции Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване с утра 12 марта были подвергнуты интенсивному обстрелу со стороны ВС Армении с предгорий Тежгар и Багарсыг Араратского района Армении. Противник использовал крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки», - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркивает, что личный состав Отдельной общевойсковой армии принимает ответные меры, расследуются последствия нарушения режима прекращения огня.

«В настоящее время наши войска полностью контролируют оперативную обстановку», - отмечает Минобороны.

Х.Насирзаде