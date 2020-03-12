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Оборона 12.03.2020 17:55

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване - Минобороны

Вооруженные силы Армении в четверг вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской Автономной Республике, сообщает пресс-служба министерства обороны.

«Позиции Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване с утра 12 марта были подвергнуты интенсивному обстрелу со стороны ВС Армении с предгорий Тежгар и Багарсыг Араратского района Армении. Противник использовал крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки», - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркивает, что личный состав Отдельной общевойсковой армии принимает ответные меры, расследуются последствия нарушения режима прекращения огня.

«В настоящее время наши войска полностью контролируют оперативную обстановку», - отмечает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]