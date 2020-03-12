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Туризм 12.03.2020 18:15

Азербайджан приостановил выдачу электронных виз иностранным гражданам

Азербайджан сроком на 45 дней приостановил выдачу виз иностранным гражданам посредством электронного портала «ASAN Visa», сообщает пресс-служба оперативного штаба при Кабмине.

«В связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о глобальной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) принято решение о приостановлении выдачи виз иностранным гражданам на 45 дней с целью предотвращения распространения вируса на территории Азербайджана», - отмечается в сообщении.

По данным оперативного штаба при Кабмине, для получения визы иностранным гражданам на время приостановки услуги «ASAN Visa» следует обращаться в посольства и консульства Азербайджана.

«В связи с этим все посольства и консульства Азербайджана перейдут на усиленный режим работы», - отмечается в сообщении.

Вместе с этим, оперативный штаб подчеркивает, что граждане Азербайджана, возвращающиеся на родину из Китая, Южной Кореи, Ирана, Японии, Италии, Испании, Франции и Германии будут размещены на карантин сроком на14 дней, а при необходимости на 21 день.

«Граждане иностранных государств, посещающие Азербайджан, с учетом индивидуальных медицинских показаний могут быть помещены на карантин на 14 дней или обязаны соблюдать 14-дневный индивидуальный карантин в домашних условиях. Граждане зарубежных стран также могут пройти тестирование на COVID-19», - отмечает оперативный штаб.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАБМИН, ВИЗА, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]