В Азербайджане праздничные дни на Новруз байрам продлятся 8 дней

Кабинет министров Азербайджана объявил 27 марта не рабочим днем в республике, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Соответствующее решение Кабмина принято с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.

В результате, дни с 20 марта 2020 года по 27 марта 2020 г. включительно в Азербайджане будут нерабочими, а 29 марта – рабочим днем.

Х.Насирзаде