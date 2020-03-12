В Азербайджане зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса - штаб

В Азербайджане зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров страны.
«Гражданка Азербайджана 1969 года рождения вернулась в страну из Ирана, где проходила лечение. В связи с хроническими проблемами она была помещена в больницу, где у нее были выявлены системная красная волчанка, волчаночный нефрит 4-ой степени и последняя стадия хронической почечной недостаточности. После диагностики у нее также был выявлен коронавирус», - отмечается в сообщении штаба.
В штабе отметили, что она была помещена в клинику со специальным режимом, и ей было оказано интенсивное лечение.
«Несмотря на предпринятые меры, у больной развились хронические осложнения, отказал ряд внутренних органов, и врачи не сумели спасти ее жизнь. Родственники и лица, бывшие в контакте с больной, были помещены на карантин», - сообщили в штабе.
Как сообщалось ранее, после необходимого лечения из больницы отпущены три гражданина Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это граждане 1973, 1997 и 1998 г.р.
Таким образом, в настоящее время в больнице лечение от коронавируса проходят 11 человек. Из них 9 являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.
А. Мамедов
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