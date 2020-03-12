Азербайджан из-за коронавируса запретил использование многоразовых кальянов на объектах общепита

В Азербайджане из-за коронавируса (COVID-19) введен запрет на использование многоразовых кальянов во всех объектах общественного питания на территории страны, сообщает оперативный штаб.

"Такое решение принято ввиду того, что коронавирусная инфекция распространяется через верхние дыхательные пути", - говорится в сообщении.

Кроме того, во избежание распространения коронавирусной инфекции штаб рекомендует гражданам страны временно воздержаться от посещения мест большого скопления людей и закрытых пространств.

Н.Аббасова