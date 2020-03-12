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Здравоохранение 12.03.2020 19:06

Азербайджан из-за коронавируса запретил использование многоразовых кальянов на объектах общепита

В Азербайджане из-за коронавируса (COVID-19) введен запрет на использование многоразовых кальянов во всех объектах общественного питания на территории страны, сообщает оперативный штаб.

"Такое решение принято ввиду того, что коронавирусная инфекция распространяется через верхние дыхательные пути", - говорится в сообщении.

Кроме того, во избежание распространения коронавирусной инфекции штаб рекомендует гражданам страны временно воздержаться от посещения мест большого скопления людей и закрытых пространств.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЛЬЯНЫ, КОРОНАВИРУС, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]