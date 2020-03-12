Танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ прибыл в Одессу

Вышедший из порта Джейхана 5 марта танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ пришвартовался в порт Одессы и встал под разгрузку, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти прибыл в Одессу сегодня во второй половине дня, сейчас его подгоняют под разгрузку. Сегодня начнется слив и подача в трубопровод", - сказал Тищенко.

"Мозырский НПЗ получит эту нефть на следующей неделе", - добавил он.

Тищенко также отметил, что НПЗ в Мозыре имеет опыт переработки легкой нефти. Пресс-секретарь также сказал, что система прокачки нефти из Одессы в Беларусь выстроена таким образом, чтобы не оказывать влияние на транзит российской нефти по нефтепроводу "Броды-Мозырь".

Как сообщалось, Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в марте поставит для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды". В том числе Socar Trading поставит в порт Одессы еще два танкера - 80 тыс. тонн нефти сорта Urals из Новороссийска и 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri light из Супсы.

Ранее также со ссылкой на председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова сообщалось, что Госнефтекомпания Азербайджана может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских НК из-за разногласий в цене.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас после переговоров в среду в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Беларусь будет ежемесячно закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных РФ источников даже в случае достижения договоренностей с крупными российскими НК о возобновлении поставок нефти в республику, которые отсутствуют с начала этого года из-разногласий в цене поставок.