Чемпионат Европы по футболу могут перенести на 2021 год из-за коронавируса

В УЕФА на следующей неделе могут объявить о переносе на 2021 год проведения чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса, пишет в четверг французская газета "Экип".
По ее информации, об этом решении планируется объявить после совещания руководителей УЕФА, которое запланировано на 17 марта.
Кроме того, в УЕФА должны объявить о приостановке проведения матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы, отмечает "Экип". "По нашей информации, УЕФА, как ожидается, объявит во время своего совещания о приостановке Лиги Чемпионов и Лиги Европы и о переносе "Евро" на 2021 год", - говорится в статье. Для реализации такого плана УЕФА предстоит вести переговоры с ФИФА, у которой на лето 2021 года уже запланирован чемпионат мира среди футбольных клубов.
Согласно прогнозу "Экип", еще одним итогом совещания руководителей УЕФА станет приостановка европейских футбольных чемпионатов. "Национальные чемпионаты тоже, как ожидается, будут приостановлены, несмотря на то, что УЕФА напрямую их не организовывает", - пишет газета.
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