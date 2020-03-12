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Дальнее зарубежье 12.03.2020 20:10

В Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса

В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения коронавируса, сообщил после чрезвычайного заседания правительства премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

По его словам, отвечать за координацию работы ответственных органов во время чрезвычайного положения будет Минздрав.

Как передает агентство BNS, для посещения детских садов родители детей уже 13 марта должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также будет прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций.

С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) на утро четверга, за последние сутки коронавирус нового типа Covid-19 подтвержден еще у шести жителей Латвии.

Таким образом, на данный момент заболели уже 16 латвийцев.

За последние сутки проведен 41 лабораторный анализ на наличие вируса, а в целом обследовано 332 человека.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ЧП, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]