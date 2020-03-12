Норвежские нефтяные регуляторы вводят меры для борьбы с коронавирусом

Норвежское управление по безопасности нефтяной промышленности (PSA) продолжит свою деятельность на фоне вспышки коронавируса и будет отслеживать, какие меры предпринимают компании для безопасности и здоровья своих сотрудников, сообщило онлайн-издание Offshore Energy Today в четверг.

"Планы действий в связи с различными инцидентами или условиями, которые могут повлиять на безопасность, должны всегда быть готовы", - заявляет PSA.

PSA продолжит следить за тем, как компании выполняют требования к безопасности, к рабочей обстановке и готовятся к чрезвычайным ситуациям в нынешних обстоятельствах. Управление адаптирует свою программу аудита к изменяющимся условиям.

PSA отменяет все личные встречи с внешним персоналом. В случае серьезных инцидентов, которые требуют расследования на месте происшествия, PSA поведет оценку рисков поездки на соответствующий объект или завод.

Норвежский нефтяной директорат (NPD), регулирующий работы на норвежском континентальном шельфе, объявил, что ограничит доступ в свои офисы для лиц, которые были в районах, где коронавирус распространяется продолжительное время.

В Норвегии коронавирусом заразились около 500 человек, сообщений о смертельных случаях пока нет.