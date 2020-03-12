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ТЭК 12.03.2020 19:58

Нефтяники на совещании у Новака не обсуждали возможность возврата к сделке ОПЕК+ - глава "Газпром нефти"

Руководители нефтегазовых компаний на совещании у министра энергетики РФ Александра Новака не обсуждали возможность возврата к сделке ОПЕК+, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Не обсуждали, потому что не мы были инициаторами данного соглашения. Насколько я знаю, российская делегация на данных переговорах приехала с предложением продлить то соглашение, которое было заключено в декабре прошлого года, и это была позиция российской стороны", - сказал он.

"Ещё раз хочу сказать о том, что данное развитие событий не является для нас сюрпризом, я говорю в том числе и о цене. Если говорить о соглашении ОПЕК+, то, безусловно, это важный инструмент, но, если говорить о данной ситуации, давайте мы не будем всё-таки переоценивать роль такого соглашения ОПЕК+", - отметил Дюков.

"Мы видим, что на стороне потребления - а это очень важный фактор для определения цены - действуют такие мощные факторы, как коронавирус, как возможность рецессии, и это, безусловно, влияет на цену. Поэтому разрыв этого соглашения или непродление этого соглашения, а также новая ценовая политика со стороны стран ОПЕК - она сделала падение цен более резким. Но я уверен, что даже если бы это не произошло, то с учётом таких факторов, которые действуют на рынке - коронавирус и рецессия - мы всё равно пришли бы к вот этой ситуации в $35 за баррель", - считает глава "Газпром нефти".

"Безусловно, было некоторое разочарование от исхода переговоров в Вене. И поскольку, во-первых, искренне жаль, что то соглашение, которое было достигнуто ОПЕК+, оно доказало свою эффективность и работоспособность, и безусловно в этой ситуации было бы правильно его сохранить. Но это не наше решение, по сути на разрыв этого соглашения пошли наши партнеры по ОПЕК+, и нам безусловно жаль временную утрату этого инструмента", сказал Дюков.

"Соответственно если говорить о наших ожиданиях, то мы были готовы к такому развитию событий. Мы считаем, что данный поступок со стороны ОПЕК не является рациональным и прагматичным. Но, тем не менее, что произошло, то произошло. Но мы готовы к такому развитию событий", - резюмировал глава "Газпром нефти".

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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